Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, İtfaiye Haftası dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Batı Bölge Merkez Grubu’nda görevli itfaiye personeli ile bir kahvaltıda bir araya geldi. Etkinlikte, itfaiye çalışanlarına özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Balkan, toplum güvenliği açısından üstlendikleri önemli rolü ön plana çıkardı.

Kahvaltıya Yoğun Katılım

Düzenlenen kahvaltı etkinliğine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Yaşar Korkmaz, Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Aydın Mutlu, İtfaiye Batı Bölge Amiri İsmail Yapıcı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Yarımada Yerel Hizmetler Şube Müdürü Çağlayan Karaca da katıldı. Başkan Balkan, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Her türlü tehlikeye ve zorluğa rağmen insan hayatını ve malını korumak için büyük bir özveriyle çalışan tüm itfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası'nı kutlarım. Bölgemizde yaşanan yangınlarda göstermiş olduğunuz özverili çalışmalar için teşekkür ederim. Dilerim ki bir daha böyle kötü günler yaşamayız" dedi.

Ekipman Hediye Töreni

Kahvaltının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Yaşar Korkmaz ve Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Aydın Mutlu, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’a gönüllü ekipmanları hediye etti. Bu anlamlı buluşma, itfaiyecilerin toplum üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.