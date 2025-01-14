Bundesliga 17. hafta karşılaşmasında Bayern Münih, Hoffenheim’ı Allianz Arena’da ağırlayacak.

Takımların lig performansı

Ligde zirveye oynamaya devam eden Bayern Münih, 39 puanla 1. sırada yer alırken, Hoffenheim ise 14 puanla 15. sırada zorlu bir mücadeleye çıkacak. Bayern, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak formda bir görüntü sergilerken, Hoffenheim son 5 maçında 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik ile kötü bir performans sergiledi.

Bayern Münih, Hoffenheim karşısında alacağı galibiyetle liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. Julian Nagelsmann yönetimindeki ekip, son haftalarda iyi bir form grafiği sergileyerek 39 puanla zirvede yer alıyor. Özellikle hücum hattındaki etkili oyuncularıyla dikkat çeken Bayern, Hoffenheim karşısında rahat bir galibiyet almayı hedefliyor.

Ligde alt sıralarda yer alan Hoffenheim, son dönemde yaşadığı zorluklara rağmen Bayern Münih karşısında sürpriz bir galibiyet peşinde. 14 puanla 15. sırada bulunan takım, son 5 maçında sadece 2 beraberlik alarak büyük bir çıkış yakalayamadı.

Bayern Münih-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 15 Ocak 2025

15 Ocak 2025 Saat: 22:30

22:30 Yayın: TİVİBU SPOR 1, beIN SPORTS 5

TİVİBU SPOR 1, beIN SPORTS 5 Stadyum: Allianz Arena

Allianz Arena Hakem: T. Gerach