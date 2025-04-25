Bayern Münih ile Mainz, 26 Nisan Cumartesi günü Almanya Bundesliga’da karşılaşıyor. Maç saat 16:30’da Bein Sports 4, Tuttur TV ve Tivibu Spor 1 kanalından yayınlanacak.
Bayern Münih Mainz maçı hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'nın 2024-2025 sezonunda Bayern Münih ile Mainz, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Maç saat 16:30’da başlayacak ve Bein Sports 4, Tuttur TV, Tivibu Spor 1 kanal(lar)ından canlı olarak yayınlanacak.
Futbolseverler, bu heyecanlı karşılaşmayı izlemek için yayıncı kanal bilgilerini ve platform detaylarını araştırıyor.
Yayıncı kanallar ve platformlar
Bein Sports 4
Bayern Münih – Mainz maçı, Bein Sports 4 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.
Yayın Platformları:
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Digiturk: 80. kanal
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Kablo TV: 235. kanal
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Türksat uydusu ve internet üzerinden: Şifreli yayın
Tuttur TV
Tuttur TV kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Yayın Platformları:
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İddaa numaralı kanallar
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Türksat uydusu ve internet üzerinden
Tivibu Spor 1
Tivibu Spor 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Yayın Platformları:
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Tivibu: 78. kanal
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Türksat uydusu ve internet üzerinden
Bayern Münih - Mainz maçı detayları
Maç Günü
Bayern Münih – Mainz maçı, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.
Maç Saati
Müsabaka, Türkiye saatiyle 16:30’da başlayacak.
Stadyum
Maç, Bayern Münih’in ev sahipliğinde, Allianz Arena Stadyumu’nda gerçekleşecek.