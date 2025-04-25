Bayern Münih ile Mainz, 26 Nisan Cumartesi günü Almanya Bundesliga’da karşılaşıyor. Maç saat 16:30’da Bein Sports 4, Tuttur TV ve Tivibu Spor 1 kanalından yayınlanacak.

Bayern Münih Mainz maçı hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 2024-2025 sezonunda Bayern Münih ile Mainz, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Maç saat 16:30’da başlayacak ve Bein Sports 4, Tuttur TV, Tivibu Spor 1 kanal(lar)ından canlı olarak yayınlanacak.

Futbolseverler, bu heyecanlı karşılaşmayı izlemek için yayıncı kanal bilgilerini ve platform detaylarını araştırıyor.

Yayıncı kanallar ve platformlar

Bein Sports 4

Bayern Münih – Mainz maçı, Bein Sports 4 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Yayın Platformları:

Digiturk: 80. kanal

Kablo TV: 235. kanal

Türksat uydusu ve internet üzerinden: Şifreli yayın

Tuttur TV

Tuttur TV kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Yayın Platformları:

İddaa numaralı kanallar

Türksat uydusu ve internet üzerinden

Tivibu Spor 1

Tivibu Spor 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Yayın Platformları:

Tivibu: 78. kanal

Türksat uydusu ve internet üzerinden

Bayern Münih - Mainz maçı detayları

Maç Günü

Bayern Münih – Mainz maçı, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.

Maç Saati

Müsabaka, Türkiye saatiyle 16:30’da başlayacak.

Stadyum

Maç, Bayern Münih’in ev sahipliğinde, Allianz Arena Stadyumu’nda gerçekleşecek.