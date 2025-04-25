Brighton ile West Ham, 26 Nisan Cumartesi günü Premier Lig’de karşılaşıyor. Maç saat 17:00’de Bein Sports Max 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Brighton West Ham maçı hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 2024-2025 sezonunda Brighton ile West Ham, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maç saat 17:00’de başlayacak ve Bein Sports Max 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Futbolseverler, bu keyifli karşılaşmayı izlemek için yayıncı kanal bilgilerini ve platform detaylarını araştırıyor.

Bein Sports Max 1 canlı yayın bilgileri

Yayıncı Kanal: Bein Sports Max 1

Brighton – West Ham maçı, Bein Sports Max 1 üzerinden şifreli olarak yayınlanacak.

Yayın Platformları:

Türksat Uydusu ve internet üzerinden: Bein Sports Max 1 kanalına Digiturk 82 ve Kablo TV 236 numaralı kanallardan erişim sağlanabilir.

Brighton - West Ham maçı detayları

Maç Günü

Bu önemli karşılaşma, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.

Maç Saati

Müsabaka, Türkiye saatiyle 17:00'de başlayacak.

Stadyum

Maç, Brighton’daki Amex Stadyumu’nda gerçekleşecek.