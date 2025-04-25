Brighton ile West Ham, 26 Nisan Cumartesi günü Premier Lig’de karşılaşıyor. Maç saat 17:00’de Bein Sports Max 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Brighton West Ham maçı hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 2024-2025 sezonunda Brighton ile West Ham, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maç saat 17:00’de başlayacak ve Bein Sports Max 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Futbolseverler, bu keyifli karşılaşmayı izlemek için yayıncı kanal bilgilerini ve platform detaylarını araştırıyor.
Bein Sports Max 1 canlı yayın bilgileri
Yayıncı Kanal: Bein Sports Max 1
Brighton – West Ham maçı, Bein Sports Max 1 üzerinden şifreli olarak yayınlanacak.
Yayın Platformları:
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Türksat Uydusu ve internet üzerinden: Bein Sports Max 1 kanalına Digiturk 82 ve Kablo TV 236 numaralı kanallardan erişim sağlanabilir.
Brighton - West Ham maçı detayları
Maç Günü
Bu önemli karşılaşma, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.
Maç Saati
Müsabaka, Türkiye saatiyle 17:00'de başlayacak.
Stadyum
Maç, Brighton’daki Amex Stadyumu’nda gerçekleşecek.