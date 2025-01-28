Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi 8. haftasında S. Bratislava'yı Allianz Arena'da ağırlıyor. İki takım için de kritik olan bu mücadelede galibiyet hedefleniyor.

Bayern Münih durum değerlendirmesi

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 12 puanla 15. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip, S. Bratislava karşısında 3 puanı hedefliyor ve bu maç, Bayern'in grup aşamasındaki hedeflerine ulaşması için kritik önem taşıyor.

S. Bratislava'nın zorlu yolu

S. Bratislava, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta henüz galibiyet alamadı ve 7 mağlubiyetle 0 puanla 35. sırada yer alıyor. Deplasmanda Bayern Münih karşısında sürpriz bir galibiyet hedefleyen Slovak ekibi, bu zorlu mücadelede 3 puan arayacak.

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Bayern Münih - S. Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Tarih: 29 Ocak 2025, Çarşamba
  • Saat: 23.00
  • Kanal: Tabii Spor
  • Stadyum: Allianz Arena
  • Hakem: J. Pinheiro
  • Yan Hakemler: B. Jesus, L. Maia
Kaynak: HABER MERKEZİ