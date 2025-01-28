Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçe ve 574 mahallede vektörle mücadeleyi daha etkili bir şekilde sürdürebilmek amacıyla araç filosunu genişletti. 61 yeni aracın tanıtımı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törene, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay, belediye başkan yardımcıları, ilçe başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bu yatırımlar geleceğimiz için büyük önem taşıyor"

Törende konuşan Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay, vektörle mücadele çalışmalarının halk sağlığı açısından önemine dikkat çekerek, Başkan Aras’ın bu konuda kararlı bir duruş sergilediğini belirtti. Akay, "61 yeni aracın hizmete girmesi, sadece bugünü değil, geleceğimizi de güvence altına alan bir adım. Muğla halkı adına Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"Vektörle mücadelemizi güçlendiriyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, törende yaptığı konuşmada, 61 yeni aracın vektörle mücadele çalışmalarını desteklemek amacıyla alındığını belirterek, “Göreve başladığımız günden itibaren vatandaşlarımızın mutluluğu için çalışıyoruz. 61 yeni araçla vektörle mücadelemizi güçlendirerek, her ilçede etkin planlamalar yapıyoruz” diye konuştu.

"Muğla dünya kentidir"

Başkan Ahmet Aras, Muğla’nın dünya çapında önemli bir kent olduğunu vurgulayarak, “Muğlamız için yaptığımız her yatırım aslında tüm dünyaya yapılan bir hizmettir. Vektörle mücadele sadece rahatsızlık değil, aynı zamanda bulaşıcı hastalıklara karşı da önemlidir. Teknolojik ekipmanlarla mücadelemizi daha etkin hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ahmet Aras, vektörle mücadelede kararlılıklarını dile getirerek, “Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her alanda çalışıyoruz. 61 yeni aracımız bugün hizmete girdi ve bu mücadeleyi kentimizin her köşesinde sürdüreceğiz. Ayrıca itfaiye araçlarımızı da yenileyerek, sayısını artıracağız” diyerek konuşmasını noktaladı.