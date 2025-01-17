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Bayern Münih, iç saha avantajını kullanarak liderlik yarışında avantajını artırmak istiyor. Wolfsburg ise iyi organize olmuş savunmasıyla Bayern’i zorlamayı hedefliyor. Futbolseverler, iki takımın hücum hattında sergileyeceği performansı heyecanla bekliyor.

Almanya Bundesliga 'da futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bayern Münih ile Wolfsburg , Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. İşte mücadeleye dair detaylar:

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