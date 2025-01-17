Almanya Bundesliga'da futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bayern Münih ile Wolfsburg, Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. İşte mücadeleye dair detaylar:

Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih: 18 Ocak Cumartesi

Saat: 17:30

Stadyum: Allianz Arena, Münih

Yayın Kanalı: beIN Connect

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Bayern Münih, iç saha avantajını kullanarak liderlik yarışında avantajını artırmak istiyor. Wolfsburg ise iyi organize olmuş savunmasıyla Bayern’i zorlamayı hedefliyor. Futbolseverler, iki takımın hücum hattında sergileyeceği performansı heyecanla bekliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ