Almanya Bundesliga'da futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bayern Münih ile Wolfsburg, Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. İşte mücadeleye dair detaylar:
Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tarih: 18 Ocak Cumartesi
Saat: 17:30
Stadyum: Allianz Arena, Münih
Yayın Kanalı: beIN Connect
Bayern Münih, iç saha avantajını kullanarak liderlik yarışında avantajını artırmak istiyor. Wolfsburg ise iyi organize olmuş savunmasıyla Bayern’i zorlamayı hedefliyor. Futbolseverler, iki takımın hücum hattında sergileyeceği performansı heyecanla bekliyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ