Denizli Ticaret Odası (DTO) Meclisi, 2025 yılının ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi. DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Aracı, DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya'nın idaresinde düzenlenen oturumda, meclis üyelerine oda faaliyetleri ve güncel sosyoekonomik gelişmeler hakkında kapsamlı bilgiler sundu. DTO Başkanı Uğur Erdoğan'ın Almanya'daki Heimtextil 2025 Ev Tekstili Fuarı'nda olması nedeniyle toplantıyı Aracı yönetti.

DTO üye sayısında artış

Hasan Aracı, DTO’nun üye sayısının 2024 yılı sonunda 22.465 olduğunu belirtti. Geçen yıl DTO'ya yaklaşık bine yakın yeni üye katıldı. Aralık ayında ise 217 yeni üye kaydedilirken, 133 firma kaydını sildirdi. Ayrıca 27 firma tasfiye sürecine girdi. DTO’nun 2024 yılı boyunca üye sayısını %4,49 artırdığını dile getiren Aracı, limitet şirket sayısında %7,46 artış yaşandığını ve sayının 12.344'e ulaştığını belirtti. Anonim şirketlerin sayısı ise %6,4 artarak 3.061 oldu. DTO, Türkiye genelinde 11. sırada yer aldı.

DTO’nun diğer faaliyetleri

DTO, 2024 yılı boyunca çok sayıda belge ve rapor düzenleyerek üyelerine hizmet verdi. Bu dönemde: 979 sayısal takograf ve 1.100 K Belgesi verildi. 320 iş makinesi tescili yapıldı. 275 kapasite raporu onaylandı. 57 ekspertiz raporu ve 11 sigorta acentesi belgesi düzenlendi. 6 yerli malı belgesi verildi. 6.451 evrak karşılığında, üyelerin talepleri üzerine toplamda 22.681 evrak düzenlendi.