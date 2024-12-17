Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon euroya transfer olan Fransız futbolcu Sacha Boey, Almanya'da adeta bir kriz yaratmış durumda. Sürekli yaşadığı sakatlıklarla kariyerinin en zor dönemini geçiren Boey, son olarak yeniden sakatlanarak sahalardan uzak kaldı. Bu gelişme, Bayern Münih taraftarlarını çileden çıkardı.

Bayern Münih'teki dördüncü sakatlık: Taraftarlar 'Hemen satın' dedi

Bayern Münih, Sacha Boey'in antrenman sırasında sol ayak bileğinden ciddi bir sakatlık geçirdiğini ve bir sonraki açıklamaya kadar Boey'in takımdan yoksun kalacağını duyurdu. Bu, Fransız sağ bekin Bayern Münih'teki dördüncü sakatlığı. Geçtiğimiz sezonda Bayern'de toplamda 14 maç kaçıran Boey, bu sezon başında da menisküs yırtığı nedeniyle 12 maç oynamamıştı. Toplamda şu ana kadar Bayern'de 26 maç kaçırmış olan Boey, kulübün gözünde büyük bir soru işareti haline geldi.

Alman taraftarlar takımdan ayrılmasını istiyor

Bayern Münih taraftarları, Sacha Boey'in Ocak ayında takımdan ayrılmasını talep ediyor. Takımın yıldız oyuncusu olarak görülen Boey'in, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbol kariyerinin geleceği tehlikeye girerken, taraftarlar bu duruma daha fazla dayanamayacaklarını belirtiyor.

İşte yapılan bazı yorumlar...

- Satın onu! Açıkçası artık oynayacak durumda değil. Her zaman sakat.

- Kış tatili zamanı geldi.

- Gala'da neredeyse her zaman formda değil miydi?

- Nasıl bu kadar sık sakatlanabiliyorsun?

- Artık onunla uğraşmayın. Her zaman sakatlanıyor.

- Bir önce satılması gerekiyor. Hiçbir katma değeri yok!