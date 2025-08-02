Köylüler jeneratör alarak yangınlara karşı hazırlandı

İzmir’in Bayındır ilçesine bağlı Alankıyı Köyü, örnek bir çevre ve dayanışma projesiyle dikkat çekti. Son yıllarda yaşanan orman yangınları ve bu süreçteki elektrik kesintileri nedeniyle zor günler geçiren köy halkı, sorunlara kalıcı çözüm üretmek için bir araya geldi. Köy Muhtarı Ramazan Kavaklı’nın öncülüğünde başlatılan kampanyayla köy sakinlerinden toplanan bağışlarla 80 KVA gücünde jeneratör alındı.





Elektrik kesintisine karşı önlem alındı

Orman yangınları sırasında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında yapılan planlı elektrik kesintileri, Alankıyı Köyü’nde su pompalarının çalışmamasına ve dolayısıyla hem yangınla mücadelede hem de günlük yaşamda su sıkıntısına yol açıyordu. Alınan jeneratör sayesinde bu sorun büyük ölçüde çözüme kavuştu.

Köy Muhtarı Ramazan Kavaklı, jeneratör sayesinde yangın anında su pompalarının çalışabileceğini ve özellikle kot farkı nedeniyle su sorunu yaşayan evlere su verilebileceğini belirtti. Kavaklı, “Birlik ve beraberlik içinde başardığımız bu proje, köyümüzün güvenliği ve doğamızın korunması için büyük bir adımdır” dedi.





Proje tanıtımına resmi katılım oldu

Projeye dair düzenlenen tanıtım etkinliğine Bayındır Kaymakamı Murat Mete, köy muhtarı Ramazan Kavaklı ve köy sakinleri katıldı. Tanıtımda konuşan Kavaklı, Alankıyı’nın sadece köy halkı için değil, doğada yaşayan tüm canlılar için de önemli bir yaşam alanı olduğunu vurguladı.

“Orman yangınlarında erken müdahalenin hayat kurtardığını biliyoruz. Jeneratörümüz artık hazır, köyümüzü ve doğamızı korumak için kullanıma alınacak. Bu süreçte imeceyle destek veren tüm komşularımıza minnettarız” diye konuştu.





Köyde dayanışma kültürü güçleniyor

Muhtar Kavaklı, köyde daha önce de birçok projeyi aynı dayanışma ruhuyla hayata geçirdiklerini belirtti. Köyün doğal güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Kavaklı, alınan jeneratörün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bu proje, kırsalda çevre bilinci ve kolektif çözüm anlayışının başarılı bir örneği olarak dikkat çekti.