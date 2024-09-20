Bayındır’da önemli projelere imza atılmaya devam ediliyor. Belediye Başkanı Davut Sakarsu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Müge Deniz Bal, Fen İşleri Daire Başkanı Sercan Kahya ve Güney Bölge Yol İşleri Şube Müdürü Alper Sualp ile birlikte ilçedeki proje alanlarını gezdi. Bayındır Belediyesi başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de katıldığı incelemeler, ilçenin kalkınmasına yönelik atılacak adımlar açısından büyük önem taşıyor.

Bayındır’ın Geleceği İçin Büyük Projeler Yolda

Projelerin detaylarına değinen Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, “Bu projelerle ilçemizin her köşesine dokunacak, yaşam kalitesini yükseltecek ve sosyal hayatı güçlendireceğiz. Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle geleceğe umutla bakıyor, ilçemizi daha güzel yarınlara hazırlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilecek bu çalışmalar, Bayındır'ın dört bir yanını kapsayacak ve ilçenin modernleşme sürecini hızlandıracak.