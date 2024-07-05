ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan uzmanlar, parayla ilgili tartışmaların aslında ilişkilerde daha derin sorunlara işaret ettiğini vurguladı.

Kanada'nın başkenti Ottawa'daki Carleton Üniversitesi'nden araştırmacılar, sosyal medya platformu Reddit'teki bir ilişki forumunda parasal konuları inceledi. Forumdaki paylaşımları analiz eden bilim insanları, çiftler arasında maddi meselelerle ilgili anlaşmazlıkların altında yatan bazı örüntüleri belirledi.

Araştırmaya göre, partnerler arasındaki market ve alışveriş harcamalarıyla ilgili tartışmalar, ilişkilerin sağlam olabileceğini gösteriyor. Ancak ev geçimine sağlanan katkı ve büyük harcamalarda sorumsuz davranma gibi konular, ilişkiler için daha zararlı olabiliyor.

'İlişkilerde parasal konular sıkça konuşulmalı"

Journal of Social and Personal Relationships dergisinde yayımlanan bir çalışmanın ortak yazarlarından Johanna Peetz, "İlişkilerde parasal konuların sıkça konuşulması gerektiğini" belirtti ve küçük anlaşmazlıkların büyümeden çözülmesinin önemini vurguladı. San Francisco'daki çift terapisi uzmanı psikolog Thomas Faupl ise, tartışmaların temelinde yatan sorunların doğru tespit edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Paraya dair sorunlar genellikle güvenlik, güç, sorumluluk, kontrol ve adaletle ilgili olabilir" dedi.

Faupl ayrıca, partnerin tasarruf hedeflerine destek olmasının ilişkiyi güçlendirebileceğini ve birbirlerine daha yakın hissetmelerini sağlayabileceğini sözlerine ekledi.