İzmir’in Bayındır ilçesi, 2024 itibarıyla çeşitli devlet liseleri ile eğitim alanında önemli seçenekler sunuyor. Hem genel hem de mesleki eğitim odaklı liseler, öğrencilere geniş bir akademik ve mesleki eğitim yelpazesi sunmaktadır. Bu yazıda, Bayındır’daki liseleri ve taban puanlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Bayındır’daki devlet liseleri

Bayındır Muzaffer Tuzcuoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Adres: Sadıkpaşa, Bayındır, İzmir

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Taban Puan: İmam Hatip liseleri genellikle diğer Anadolu liselerine göre daha düşük taban puanlara sahip olabilir. Güncel taban puan bilgisi için okulun resmi kaynaklarına başvurulmalıdır.

Bayındır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aliağa'daki liseler: 2024'te İzmir’in eğitim seçenekleri Adres: Sadıkpaşa, Bayındır, İzmir

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Taban Puan: Mesleki ve teknik eğitim veren liselerde taban puanlar genellikle diğer genel liselere göre daha düşük olabilir. Net puan bilgisi için okulun güncel verileri kontrol edilmelidir.

Bayındır Sadık Susamcıoğlu Anadolu Lisesi Adres: Sadıkpaşa, Bayındır, İzmir

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Taban Puan: Anadolu liseleri için geçerli taban puan aralığında yer almaktadır. Kesin bilgiler okulun resmi kaynaklarından alınmalıdır.

Ulfet Onart Anadolu Lisesi Adres: Sadıkpaşa, Bayındır, İzmir

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Taban Puan: Genel Anadolu liseleri için taban puan aralığındadır. Güncel taban puan bilgisi için okulun güncel verileri kullanılmalıdır.

Bayındır Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adres: Mithatpaşa, Bayındır, İzmir

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Taban Puan: Mesleki ve teknik odaklı eğitim sunduğundan, taban puanlar genellikle diğer genel liselere göre daha düşük olabilir. En güncel bilgiler okulun resmi kaynaklarından edinilmelidir.

Bayındır Anadolu Lisesi Adres: Zeytinova, Bayındır, İzmir

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Taban Puan: Anadolu liseleri için tipik bir puan aralığında yer alır. Güncel taban puan bilgileri için okulun resmi verilerine başvurulmalıdır.

Bayındır Şehit Oktay Ardıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adres: Camii, Bayındır, İzmir

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Taban Puan: Mesleki ve teknik eğitim alanlarında taban puan genellikle diğer genel liselerden farklı olabilir. Kesin bilgiler okulun resmi kaynaklarından alınmalıdır.



Bayındır’daki liseler, öğrencilere çeşitli eğitim olanakları sunarak, hem genel hem de mesleki alanda gelişim fırsatları sağlamaktadır. Taban puanlar, her yıl değişiklik gösterebileceği için, en güncel bilgiyi almak için ilgili okulların resmi web siteleri veya Millî Eğitim Bakanlığı’nın verileri kullanılmalıdır.