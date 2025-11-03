Türk Kızılay İzmir İl Merkezi, Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen toplantıda hem geçmiş dönemdeki yardım faaliyetlerini hem de 2025–2027 dönemi projelerini açıkladı. Toplantıya yönetim kurulu ve Kızılay Kadın İzmir yetkilileri katıldı.

Türk Kızılay İzmir İl Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, Kızılay’ın sadece bir yardım kuruluşu olmadığını, aynı zamanda vicdanın kurumsal hali olduğunu vurguladı. Baykalmış, “ Kızılay bu şehrin kalbidir. Dokunduğumuz her hayat, İzmir’in yüreğinden çıkan bir iyilik halkasıdır. Bu kurumdan insanımıza giden her kuruş milletindir, biz sadece o emaneti doğru yere ulaştıran köprüyüz” dedi.

Baykalmış, İzmir İl Merkezi’nin 2023 yılında deprem bölgesine 16,9 milyon TL, toplamda ise 131 milyon TL değerinde insani yardım sağladığını açıkladı. 300 mobil mutfakla sahada olduklarını ve 20 milyon öğün yemek dağıttıklarını belirtti. Ayrıca, Filistin ve Somali gibi kriz bölgelerine 10 milyon 442 bin TL’lik ayni ve nakdi yardım ulaştırıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen aşevi projesi, Ramazan ayında 60 bin kişiye yemek ulaştırdı. Denetimli serbestlik yükümlüleri üretim sürecine dahil edildi. Kızılay’ın “Sefertası Projesi” ile ise günlük 40 haneye sıcak yemek dağıtılıyor; hedef 500 haneye çıkmak. Baykalmış, “Artık yemeklerimizi selamla gönderiyoruz. Boş sefertası yerine dolusu gidiyor” dedi.

Kızılay Kadın İzmir Başkanı Gonca Aslan, kadınların gücüyle yürütülen projeleri anlattı. “Sevgi Bohçası” ile 703 anneye, “Bir Atkı Bir Oyuncak” kampanyasıyla yüzlerce çocuğa ulaşıldı. Deprem bölgelerinde açılan kütüphaneler ve kadın istihdamını destekleyen girişimler sürdürülebilirlik odaklı yürütülüyor.

Baykalmış, İzmir Kızılay’ın 38 şube arasında Türkiye birincisi olduğunu belirtti. 2025 hedefleri arasında 2 bin 8 eğitim ile 12 bin 553 kişiye ulaşmak ve afet bilinci kapsamında 135 bin kişiye farkındalık kazandırmak bulunuyor. “ Kızılay yalnızca afet anında değil, afet öncesi hazırlıkta da görev üstleniyor” dedi.

2025–2027 döneminde iki büyük proje hayata geçecek. Huzurevi, yaşlılar ile gençlerin bir araya geleceği yaşam alanı olacak; Buca’da planlanan gençlik merkezi ise öğrencilerin sosyalleşebileceği bir merkez olacak.

Son Üç Yılda Yardımların Detayları

İzmir’de nakdi yardım: 12.494.000 TL

Pazarcık deprem bölgesi: 16.721.000 TL

Filistin ve Somali yardımı: 10.442.000 TL

Gıda yardımı: 69.815.000 TL

Giyim yardımı: 11.987.000 TL

Hijyen yardımı: 2.500.000 TL

Kurban hissesi: 1.600.000 TL

Eğitim bursu: 188 öğrenci

Yetim destek: 26 çocuk

Kırtasiye yardımı: 1.493 öğrenci