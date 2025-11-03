Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tek kişilik odasında ölü bulundu.

Sabah saatlerinde yapılan kontrol sırasında gardiyanlar tarafından hareketsiz halde bulunan Özer için sağlık ekipleri çağrıldı.

Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölüm nedeni araştırılıyor

Özer’in ölümünün ardından savcılık inceleme başlattı.

Olayın intihar olup olmadığı ya da başka bir nedenin söz konusu olup olmadığı otopsi sonucuyla netlik kazanacak.

Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili adli soruşturma başlattı.

Faruk Fatih Özer kimdir?

Faruk Fatih Özer, 1994 yılında Kocaeli’nde doğdu.

2017’de kurduğu Thodex adlı kripto para borsasıyla kısa sürede tanındı.

2021 yılında platformun erişime kapatılmasının ardından 2 milyar doların üzerinde yatırımcı parasının kaybolduğu iddiası gündeme geldi.

Olay sonrası yurt dışına kaçan Özer, Arnavutluk’ta yakalanarak Türkiye’ye iade edildi ve yargılandığı davada uzun süreli hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cezaevi yetkililerinden açıklama bekleniyor

Adalet Bakanlığı ve Cezaevi Müdürlüğü’nden konuya ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor.

Kamuoyunda, olayın cezaevi koşullarıyla mı yoksa psikolojik nedenlerle mi ilgili olduğu sorusu tartışma yarattı.