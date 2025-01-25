Türk savunma sanayisi, uluslararası arenada dikkat çeken adımlar atmaya devam ediyor. İtalya’nın köklü savunma şirketi Leonardo ile Türkiye’nin lider İHA üreticisi Baykar arasında yeni bir işbirliğinin temelleri atılıyor.

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da Baykar tesislerini ziyaret eden Leonardo CEO’su Roberto Cingolani, şirketin ürün portföyüne övgü yağdırdı. Cingolani, “Baykar’ın ürün portföyü artık dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Bu başarıyı bekliyorduk ancak yerinde görmek daha da etkileyici oldu. Bayraktar kardeşler de olağanüstü bilgi birikimiyle öne çıkıyor,” ifadelerini kullandı.

Baykar, ürettiği insansız hava araçlarıyla (İHA) dünya çapında büyük bir itibar kazanırken, İtalya’da da ilgiyle takip ediliyor. Şirket, 2024 sonunda İtalya’nın havacılık devi Piaggio Aerospace’i satın almayı planlayarak sektörde yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor.

Leonardo, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre dünyanın 13’üncü ve Avrupa’nın 2’nci en büyük savunma şirketi olarak konumlanıyor. CEO Cingolani, Baykar tesislerini ziyaretinin ardından Roma’daki genel merkezde yaptığı değerlendirmede, bu ziyaretin gelecekte iki şirket arasında güçlü bir işbirliğinin habercisi olabileceğine dikkat çekti.

"İstanbul'daki Baykar tesisini ziyaret ettik"

Piaggio Aerospace'i almadan önce de Baykar ile görüştüklerini ifade eden Cingolani, son ziyaretine ilişkin, "Baykar'daki meslektaşlarımızla birkaç aydır görüşüyoruz yani bu görüşmeler Piaggio'dan önce başladı. Daha önce de ziyaretler oldu. Geçen haftaki ziyaret son derece ilgi çekiciydi çünkü İstanbul'daki tesisi ziyaret ettik. Daha çok teknik görüşmeler yaptık ve ürünler ile teknolojileri geliştirme olasılığını çok ciddi ve operasyonel bir şekilde araştırıyoruz." dedi.

"Avrupa'da yeni pazarlar açabiliriz"

Cingolani, "Leonardo'nun teknolojileri ile Baykar'ın teknolojileri arasında çok güçlü bir tamamlayıcılık var. Baykar'daki meslektaşlarımızla bazı şeyleri birlikte yaparsak insansız sistemler konusunda gerçekten bir sıçrama gerçekleştirebileceğimizi ve özellikle Avrupa dahil yeni pazar alanları açabileceğimizi gördük. Bu nedenle, bu görüşme çok önemliydi ve önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelmek üzere sözleştik. Çok yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Bu ziyaret, Leonardo ile Baykar arasında yeni bir işbirliğinin ya da bir ortaklığın ilk sinyali olabilir mi?" sorusu üzerine Cingolani, "Bunu onaylıyorum ama daha fazlasını söyleyemem, malum nedenlerden dolayı ancak şunu onaylayabilirim ki endüstriyel sinerjinin başlayıp başlayamayacağını anlamak için görüşmeler yapıyoruz. Her iki taraf da oldukça ilgili ve görüşmelerin gidişatından oldukça memnun." cevabını verdi.

"Üzerinde çalıştığımız çok geniş bir perspektif mevcut"

Cingolani, Leonardo ile Baykar'ın hangi ürünler ya da platformlar üzerine çalışabilecekleri konusunda şu anda detayları konuştuklarını belirterek, “Bu yüzden biraz erken bir aşamadayız ancak çok önemli bir şey var: Leonardo'nun ürün portföyü, bizim ‘payload’ dediğimiz yani uçak üzerindeki elektronik sistemler ve sensör sistemleri, Baykar'ın ürettiği İHA'larla çok iyi bir şekilde uyum sağlayabilir. Bu potansiyel sinerji, gerçekten olağanüstü bir tamamlayıcılık sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Cingolani, Leonardo olarak insansız sistemler üzerinde halihazırda bazı tecrübelerinin bulunduğunu vurgulayarak, "Leonardo olarak İHA'daki deneyimlerimizi, Baykar'ın dünya çapında birinci sınıf insansız platformlarıyla entegre etmek, gerçekten önemli bir ivme kazandırabilir. Bunun yanında, gelecekte insansız sistemler sadece belirli görevleri yerine getiren dronlar olarak değil aynı zamanda 6. nesil savaş uçaklarıyla işbirliği yapabilen sistemler olarak tasarlanıyor. Dolayısıyla üzerinde çalıştığımız çok geniş bir perspektif mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

"Yoğun bir şekilde çalışıyoruz"

Roberto Cingolani, öncelikle iki şirketin görüşmeye istekli olmaları gerektiğini ve Baykar ile bu görüşmelerin yolunda gittiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Daha sonra teknolojik analiz yapılması lazım çünkü teknolojik tamamlayıcılığın gerçekten var olup olmadığına bakılmalı, sistemlerin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Ardından piyasa analizi yapılmalı çünkü sistemlerin entegre edildikten sonra pazara sunulabilir olması lazım. Son olarak ise endüstriyel üretim aşamasına geçiliyor. Oldukça iyimseriz ve bu yönde çalışıyoruz ancak önce teknolojinin düzgün çalıştığından emin olmamız gerekiyor. Hepimiz bu konuda çok olumlu düşünüyoruz ama şu an yoğun bir şekilde bu konular üzerinde çalışıyoruz."

"Baykar dünya çapında olağanüstü bir seviyede"

Baykar'ın İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne dair düşünceleri sorulan Cingolani, "Gerçekten etkileyici bir şirketle karşılaştık, çok etkilendik." dedi.

Baykar'ın kesinlikle dünya çapında olağanüstü bir seviyede olduğunu ifade eden Cingolani, şunları dile getirdi:

"Altyapılar harika ve bizi etkileyen birçok şey oldu. İlk olarak, binlerce genci görmek gerçekten etkileyiciydi. Anladığım kadarıyla yaş ortalaması 30'un altında. Gerçekten içeri girdiğinizde binlerce gencin çalıştığını görmek etkileyici, bir dinamizm görüyorsunuz. Altyapılar olağanüstü, çalışanlara büyük önem verilmiş. AR-GE bölümünü, çalışanlar için binaları, kampüsün kalitesini, kreşini gördük ve bu olanaklar gerçekten etkileyiciydi. Ürün portföyü ise artık dünyanın en iyileri arasında ve bunu bekliyorduk ancak yerinde görmek daha da etkileyici oldu."

"Bayraktar kardeşler olağanüstü bilgi birikimine sahip"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile görüştüklerini anlatan Cingolani, "Üst yönetimden de çok etkilendik, onların bu tutkusu, yeteneği ve uzmanlığı hemen fark ediliyor. Bize her şeyi büyük bir hız ve uzmanlıkla gösterdiler, bu gerçekten heyecan vericiydi. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ki her ikisi de kardeş, olağanüstü bir bilgi birikimine ve yönetim becerisine sahipler. Dünya standartlarında bir şirket kurmuşlar ve bu, gerçekten sıra dışı bir yüksek teknoloji girişimcilik örneği. Kesinlikle çok ama çok etkilendik." ifadelerini kullandı.

Altıncı nesil uçak projesi

İngiltere ve Japonya'dan ortaklarıyla geliştirmeye başladıkları GCAP 6. Nesil Uçak Projesi'nin, Türkiye'den veya başka yerlerden ortaklara açık olup olmadığı sorusu yöneltilen Cingolani, şu cevabı verdi:

"Proje, Leonardo, BAE Systems ve Mitsubishi arasında bir ortak girişim olarak başladı. Şu anda çalışmalar aktif olarak devam ediyor. Bu, önemli bir haber çünkü finansman sağlandı ve ekipler çalışmalarına başladı. Diğer kıtalarda ve Avrupa'da da 6. nesil savaş uçaklarıyla ilgili projelerin olduğu biliniyor. Gelecekte bu projelerin birleşip birleşmeyeceğini veya nasıl gelişeceğini kestirmek zor ancak benim için önemli olan, GCAP Projesi'nin başlamış olması ve Leonardo'nun bu programa diğer iki şirketle birlikte güçlü bir şekilde dahil olmasıdır. Şu an için başka bir ortağın katılıp katılmayacağına karar verme yetkisi hükümetlere ait. Bu kararlar şirketlerin değil hükümetlerin inisiyatifindedir ancak bizim tarafımızdan şirketler olarak, teknolojik ve endüstriyel sinerjiler, projeyi daha iyi bir şekilde geliştirmeye katkı sağlayacaksa diğer ortakların dahil edilmesi konusunda açık bir tavır sergiliyoruz.

Bununla birlikte şirket olarak, 6. nesil savaş uçağı veya diğer teknolojilerin gelişimini hızlandırabilecek herkesle işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda tamamen açık ve esnek bir yaklaşım içindeyiz."