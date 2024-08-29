Nepal bayrağının tasarımı

Dikdörtgen olmayan tek ülke bayrağı Nepal’e aittir. İki üst üste gelen üçgenden oluşan bayrak, kırmızı ve mavi renkleriyle dikkat çeker. Kırmızı, zaferi; mavi ise barışı simgeler. Bayrakta yer alan güneş ve ay figürleri ise Nepal’in tarihindeki önemli unsurları temsil eder.

Gelenek ve özgünlük

Dünyadaki bayrakların çoğu dikdörtgen şekliyle tanınırken, Nepal'in bayrağı bu gelenekten saparak kendine özgü bir tasarım sunar. Bu eşsiz şekil, bayrağın özgünlüğünü ve ülkenin kültürel zenginliğini yansıtır.