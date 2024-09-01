Arnavutluk bayrağı
Arnavutluk'un bayrağında çift başlı kartal figürü bulunur. Bu kartal, ülkenin kahramanı İskender Bey’in yönettiği yıl sayısını temsil eder.
Andorra bayrağı
Andorra'nın bayrağında bulunan armada, ülkenin Fransa ve İspanya'dan aldığı renklerle birlikte bir hayvan simgesi bulunur.
Bhutan bayrağı
Bhutan'ın bayrağında ejderha figürü yer alır. Ejderha, ülkenin zenginliğini ve koruyuculuğunu temsil eder.
Bolivya bayrağı
Bolivya bayrağında, ülkenin arması üzerinde bir akbaba resmi bulunur. Akbaba, ülkenin yer altı zenginliklerini sembolize eder.
Dominika bayrağı
Dominika'nın bayrağında yer alan papağan, ülkenin ulusal kuşu olarak yüksek izleme noktalarını ve gözetleme işlevini temsil eder.
Ekvador bayrağı
Ekvador'un bayrağında, And Kondoru olarak bilinen akbaba yer alır. Bu figür, Güney Amerika’ya özgü bir semboldür.
Fiji bayrağı
Fiji bayrağındaki güvercin, barışı simgelerken, mavi renk Pasifik Okyanusu'nu ve Britanya bayrağı ise geçmiş koloni dönemini temsil eder.
Meksika bayrağı
Meksika'nın bayrağında, yılan yiyen kartal figürü, Aztek efsanesinden esinlenmiştir ve ülkenin umudunu ve bağımsızlığını temsil eder.
Moldova bayrağı
Moldova bayrağında, eflak kartalı gagasında Hristiyan haçı taşırken, bir pençesinde asa diğerinde zeytin dalı bulunur.
Karadağ bayrağı
Karadağ bayrağında çift başlı kartal figürü yer alır ve bu kartalın göğsünde ülkenin arması bulunur.
Sırbistan bayrağı
Sırbistan'ın bayrağında beyaz renkli çift başlı kartal, Hristiyanlığı sembolize eden bir taç ile tasvir edilir. Bayrağın renkleri beyaz, kırmızı ve laciverttir.