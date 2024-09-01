Arnavutluk bayrağı

Arnavutluk'un bayrağında çift başlı kartal figürü bulunur. Bu kartal, ülkenin kahramanı İskender Bey’in yönettiği yıl sayısını temsil eder.

Andorra bayrağı

Andorra'nın bayrağında bulunan armada, ülkenin Fransa ve İspanya'dan aldığı renklerle birlikte bir hayvan simgesi bulunur.

Bhutan bayrağı

Bhutan'ın bayrağında ejderha figürü yer alır. Ejderha, ülkenin zenginliğini ve koruyuculuğunu temsil eder.

Bolivya bayrağı

Bolivya bayrağında, ülkenin arması üzerinde bir akbaba resmi bulunur. Akbaba, ülkenin yer altı zenginliklerini sembolize eder.

Dominika bayrağı

Dominika'nın bayrağında yer alan papağan, ülkenin ulusal kuşu olarak yüksek izleme noktalarını ve gözetleme işlevini temsil eder.

Ekvador bayrağı

Ekvador'un bayrağında, And Kondoru olarak bilinen akbaba yer alır. Bu figür, Güney Amerika’ya özgü bir semboldür.

Fiji bayrağı

Fiji bayrağındaki güvercin, barışı simgelerken, mavi renk Pasifik Okyanusu'nu ve Britanya bayrağı ise geçmiş koloni dönemini temsil eder.

Meksika bayrağı

Meksika'nın bayrağında, yılan yiyen kartal figürü, Aztek efsanesinden esinlenmiştir ve ülkenin umudunu ve bağımsızlığını temsil eder.

Moldova bayrağı

Moldova bayrağında, eflak kartalı gagasında Hristiyan haçı taşırken, bir pençesinde asa diğerinde zeytin dalı bulunur.

Karadağ bayrağı

Karadağ bayrağında çift başlı kartal figürü yer alır ve bu kartalın göğsünde ülkenin arması bulunur.

Sırbistan bayrağı

Sırbistan'ın bayrağında beyaz renkli çift başlı kartal, Hristiyanlığı sembolize eden bir taç ile tasvir edilir. Bayrağın renkleri beyaz, kırmızı ve laciverttir.