Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yurt ücretlerine büyük bir zam yapıldı. Yapılan yüzde 50'lik artışla, 570 lira olan yurt ücretleri 855 lira olarak güncellendi. Yeni düzenlemeyle birlikte, öğrencilerden 685 lira depozito farkı da talep edilecek.

Depozito ödemeleri için son tarih 15 Eylül olarak belirlendi. Bu tarihe kadar depozito ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinecek. Bu değişiklikle birlikte, KYK yurtlarında kalan öğrenciler için yeni ücret ve ödeme düzenlemeleri hakkında ayrıntıların yakında açıklanması bekleniyor.