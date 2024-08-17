17 Ağustos 1999'da gerçekleşen Marmara Depremi, Türkiye'nin en acı olaylarından biri olarak hafızalarda yer alıyor. Bu felaketin yıl dönümünde Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yaşamını yitiren vatandaşları anarak, benzer acıların bir daha yaşanmaması gerektiğini vurguladı.

Deprem hazırlıklarının önemi

Başkan İrfan Önal, yaptığı açıklamada, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, bir daha böyle acılar yaşamamayı temenni ediyorum" diyerek, depremde kaybedilen canları andı. Önal, bu tür büyük felaketlerin bir daha tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekti.

Bayraklı Belediyesi olarak depreme karşı dirençli yapılar oluşturmanın ve halkı bilinçlendirmenin üzerinde durduklarını belirten Önal, toplum olarak depreme her zaman hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaptı. "Bu acıyı unutmadık, unutturmayacağız" diyen Önal, deprem bilinci ve güvenli yapılaşmanın önemini bir kez daha hatırlattı.