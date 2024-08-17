Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından kontrol altına alındığı duyuruldu. Beçin Çamovası yakınlarında çıkan yangının ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'nden geniş bir ekip bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangına karadan müdahale ederek alevlerin yayılmasını önlemeye çalıştı.

Yangınla ilgili son durum

Bakan Yumaklı, yangının enerjisinin azaldığını ve gün içinde yangınla ilgili olumlu bir haber vereceklerini belirtti. Muğla Valisi İdris Akbıyık ise yangın nedeniyle iki köyün tahliye edildiğini açıkladı.

Türkiye genelindeki yangın mücadelesi

Türkiye genelinde yangınlarla mücadele çalışmaları gece boyunca sürdü. İzmir, Aydın, Bolu ve Manisa'da toplam 3 bin 971 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. İletişim Başkanlığı, Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla'daki yangınlara müdahale etmek amacıyla hava araçlarıyla toplam 583 saat uçuş yapıldığını ve 7 bin 662 ton su atıldığını açıkladı.