Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Soğukkuyu, Postacılar, Onur, Yamanlar, Körfez ve Org. Nafiz Gürman mahallelerini kapsayan yaklaşık 612 hektarlık alandaki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Önal, teknik ekibiyle birlikte saha çalışması yaparak bölgedeki mevcut sorunları analiz etti ve yapılacak yeniliklerle ilgili bilgi verdi.

Hedef: modern ve güvenli kentleşme

Bayraklı Belediyesi, mevcut imar planlarının güncellenmesi, kentsel donatı alanlarının artırılması ve ulaşım sistemindeki eksikliklerin giderilmesi amacıyla kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdi. İmar planları, Soğukkuyu, Postacılar, Onur, Yamanlar, Körfez ve Org. Nafiz Gürman mahallelerini kapsayan 612 hektarlık alanda yapılacak. Bu projeyle, riskli yapıların modern ve depreme dayanıklı binalara dönüştürülmesi, yeşil ve sosyal donatı alanlarının artırılması ve ulaşım ağının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Başkan İrfan Önal, bölgedeki güvenli ve modern yaşam alanlarının oluşturulması için sosyal donatı alanlarının artırılması ve ulaşımın geliştirilmesi konularına vurgu yaptı. Önal, "Kentsel dönüşüm, Bayraklı’nın geleceği için büyük önem arz ediyor. Teknik ekibimizle yapılan incelemeler sonrası yeni bir planlama modeli hazırlayacağız. Bayraklı’yı hep birlikte daha güvenli ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yerinde inceleme

İncelemelerde, mevcut sorunlar detaylı bir şekilde analiz edildi. Başkan Önal, ilçe sakinleriyle bir araya gelerek yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi ve vatandaşların destekleriyle riskli yapıların dönüşümünü sağlayacaklarını belirtti. Yeni imar planlamasıyla, Bayraklı'nın modern, güvenli ve konforlu yaşam alanlarına kavuşması hedefleniyor.