Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından güncellenen TS 4265 standardı, dondurmanın içeriğinde ve kalitesinde önemli değişiklikler öngörüyor. Yeni düzenlemelere göre, dondurmanın içindeki normal meyve oranı en az yüzde 15, tropik ve asitli meyvelerin oranı yüzde 10 ve sert kabuklu meyvelerin oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi. Bu oranların, tüketici memnuniyetini ve ürün kalitesini garanti altına almayı amaçladığı belirtiliyor.

Ambalajlama ve saklama koşulları

Standartta ambalajlama ve muhafaza şartları da önemli yer tutuyor. Dondurmanın ambalajının ürünün özelliğini bozmayacak ve mevzuata uygun olması gerektiği ifade edildi. Ambalaj üzerinde firma bilgileri, standart numarası ve son tüketim tarihi gibi bilgilerin yer alması zorunluluğu getirildi. Ayrıca, dondurmanın eksi 18 derecede saklanması ve korunması gerektiği vurgulandı.

Meyve içeriklerinde yenilikler

Yeni standart, dondurmanın meyve içeriklerinde de düzenlemeler getiriyor. Dondurmanın içindeki normal meyve oranının yanı sıra tropik ve asitli meyveler ile sert kabuklu meyvelerin oranları belirlenmiş durumda. Kakao ve vanilya gibi diğer bileşenlerin oranlarına ilişkin ise herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.