Bayraklı Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve etkili hizmet sunmak amacıyla ilçenin tüm cadde ve sokaklarını 360 derece panoramik görüntüleme sistemiyle kayıt altına alıyor. Mobil haritalama sistemi ile toplanan veriler, imar planlaması, altyapı çalışmaları, tabela ve çevre düzenlemeleri gibi birçok alanda kullanılacak. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, dijital haritalama sisteminin ilçeye önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

İlçenin tüm sokakları dijital ortama aktarılıyor

Bayraklı'nın tüm cadde ve sokakları, özel sensörler ve yüksek çözünürlüklü kameralarla donatılmış mobil haritalama aracıyla detaylı şekilde taranıyor. Elde edilen 360 derece panoramik görüntüler dijital ortama aktarılıyor. Böylece ilçenin tüm sokakları güncel haliyle kaydedilmiş olacak.

Birçok alanda kullanım sağlanacak

Toplanan veriler; imar planlaması, altyapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri, kaçak yapı tespiti, kentsel dönüşüm süreçleri ve trafik yönetimi gibi birçok farklı alanda kullanılacak. Ayrıca, bozuk yollar, kaldırımlar, tabela eksiklikleri ve işgaliye alanları gibi sorunlar da sistem üzerinden kolaylıkla tespit edilebilecek.

Vatandaş taleplerine daha hızlı yanıt

Yeni sistemle birlikte, vatandaşlardan gelen şikayet ve taleplere teknik ekipler daha hızlı yanıt verebilecek. Böylece hem sorunlar daha kısa sürede çözülecek hem de belediyenin hizmet kalitesi artacak.

"Bayraklı'yı geleceğe taşıyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, “Mobil haritalama sistemi sayesinde ilçemizin tamamı dijital olarak kayıt altına alınıyor. Bu veriler birçok birimimiz tarafından kullanılacak. Teknik personelimizi teknolojik açıdan daha donanımlı hale getirerek Bayraklı'yı her alanda geleceğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Kullanılan Teknoloji:

360 derece panoramik görüntüleme

Mobil haritalama aracı

Yüksek çözünürlüklü kamera ve sensör sistemleri

Alan Kullanım İmar Planlaması Güncel veriyle planlama Altyapı Çalışmaları Sorun tespiti ve çözüm Çevre Düzenlemeleri Alanların güncellenmesi Kaçak Yapı Tespiti Erken müdahale Trafik Yönetimi Trafik düzenlemeleri

Kaynak: Bayraklı Belediyesi Resmî Açıklaması