İzmir Özel Türk Koleji öğrencileri ve öğretmenleri, topladıkları kitapları Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM) kütüphanesine bağışladı. Gerçekleştirilen etkinlikte kitaplar raflara yerleştirilirken, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gençlerin duyarlılığını takdir etti.

Eğitimde gönüllülük örneği

İzmir Özel Türk Koleji’nin düzenlediği kampanya kapsamında, kaynak kitaplar, test kitapları, romanlar ve hikâye kitapları BELGEM kütüphanesine kazandırıldı.

İTK öğretmenleri ve öğrencileri, kitapları Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Hocaoğlu’nun da katıldığı etkinlikte teslim etti. BELGEM’den destek alan öğrencilerle birlikte kitapları raflara yerleştiren İTK öğrencileri, dayanışma ruhunun güzel bir örneğini sergiledi.

“Bu duyarlılık umut veriyor”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yapılan bağışla ilgili olarak şunları söyledi:

“İzmir Türk Koleji öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bu duyarlı davranışı, geleceğe dair umutlarımızı büyütüyor. Eğitim, her çocuğun hakkı ve biz Bornova Belediyesi olarak bu hakkı desteklemek için çalışıyoruz. BELGEM’deki öğrencilerimizin daha nitelikli kaynaklara erişebilmesi için yapılan bu katkılar çok değerli. Tüm İTK ailesine teşekkür ediyorum.”

BELGEM büyüyor

Bornova Belediyesi’nin sosyal destek projelerinden biri olan Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM), öğrencilerin sınavlara ve okul derslerine hazırlık süreçlerine katkı sunuyor.

İTK öğrencilerinin yaptığı kitap bağışıyla zenginleşen BELGEM kütüphanesi, her geçen gün daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.