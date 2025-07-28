Bayraklı Belediyesi, yaşlı, hasta ve engelli bireylerin temel kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla evde kuaför hizmeti sunuyor. Saç kesimi, tırnak bakımı ve sakal tıraşı gibi işlemler, belediyeye bağlı ekipler tarafından evlerde gerçekleştiriliyor.



Kişisel bakımda belediyeden destek

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaşamını tek başına sürdüremeyen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını evlerinde karşılıyor.

Hizmet kapsamında; saç kesimi, sakal tıraşı ve tırnak kesimi gibi temel ihtiyaçlar, ücretsiz olarak ve hijyen kurallarına uygun şekilde yapılıyor.

“Yaşam kalitesi artıyor”

Belediye yetkilileri, kişisel bakım hizmetinin sadece fiziksel değil, ruhsal sağlık ve özsaygı açısından da önemli olduğuna dikkat çekti.

Hizmetten faydalanan 67 yaşındaki Erol Sarıgöz, “Bizim gibi evden çıkamayanlar için büyük bir kolaylık. Ekiplere ve belediyeye teşekkür ediyorum” dedi.

69 yaşındaki Raife Paril ise “Kuaför hizmeti evime geliyor, saçımı kesiyorlar, çok memnunum. Başkanımıza ve güler yüzlü personele minnettarım” ifadelerini kullandı.

Kimler başvurabilir?

Evde kuaför hizmetinden; yaşlı, hasta ya da engelli olup kişisel bakımını tek başına sürdüremeyen vatandaşlar yararlanabiliyor.

Detaylı bilgi almak isteyenler, 0232 477 20 00 numaralı telefonun 3069 veya 3119 dahili hatlarını arayabiliyor.

Başkan Önal: “Bu hizmet sadece tıraş değil, destek mesajıdır”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu hizmetimiz, kişisel bakımın ötesinde bir değer taşıyor. Yaşlılarımıza, engellilerimize ve hastalarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz. Bu çalışmalarla hem yaşam kalitesini yükseltiyor hem de sosyal belediyecilik anlayışımızı sürdürüyoruz. İmkânlarımız ölçüsünde bu hizmeti aralıksız sürdüreceğiz.”