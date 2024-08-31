Karşıyaka Belediyesi, coşkuyla açılan 93. İzmir Enternasyonal Fuarı’na (İEF) deprem eğitim simülatörü ile katılarak farkındalık yaratmayı hedefliyor. İzmir’deki ilçe belediyeleri arasında tek olan bu simülatör, fuar süresince ziyaretçilere afet bilinci kazandırmak amacıyla kullanılacak.

Deprem eğitimi ile bilinçlendirme

İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bu yıl dikkat çeken stantlardan biri de Karşıyaka Belediyesi’ne ait deprem eğitim simülatörü oldu. Belediye, ziyaretçilere deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında yapılması gereken hareket tarzlarını öğretmek amacıyla çeşitli eğitimler düzenliyor. Eğitimlerde, deprem anında nasıl güvenli alanlara geçileceği, evde, iş yerinde veya açık alanda bulunurken neler yapılması gerektiği gibi hayati bilgiler paylaşılıyor.

Deprem eğitim simülatörü, ziyaretçilerin depremi gerçeğe yakın bir şekilde deneyimleyerek afet durumlarına hazırlıklı olmalarını sağlıyor. Ziyaretçiler, simülatörde deprem anını tecrübe ederken, aynı zamanda doğru davranış biçimlerini de öğreniyorlar. Karşıyaka Belediyesi'nin bu inisiyatifi, afet bilincini artırmayı ve İzmir halkının olası bir depreme hazırlıklı olmasını sağlamayı amaçlıyor.

Başkan Ünsal’dan davet

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın şehrin ticari, kültürel ve sosyal hayatına kattığı zenginliğe vurgu yaptı. Başkan Ünsal, “İzmir’in asırlık çınarı İzmir Enternasyonal Fuarı’na 93’üncü kez ‘Merhaba’ demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Fuarımızın hayırlı olmasını diliyor, afetlere karşı farkındalık yaratmak adına halkımıza hizmet veren deprem simülatörümüze herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ünsal, ayrıca Karşıyaka Belediyesi olarak toplumun her kesimine ulaşarak afet bilincini artırmak için çalıştıklarını belirtti. Fuara katılan herkesin simülatöre uğrayarak bilgi edinmesini ve bu farkındalığı çevresindekilere de aktarmasını arzu ettiklerini söyledi.