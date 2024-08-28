Bayraklı Belediyesi, bu yıl 93. kez kapılarını açacak İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yer alacak. 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında "Teknoloji" temasıyla düzenlenecek olan fuarda, Bayraklı Belediyesi, Belediyeler Sokağı’nda 96 metrekarelik bir stand ile ziyaretçilerini ağırlayacak. Belediye Başkanı İrfan Önal, "Tüm İzmirlileri kültürel ve sosyal çalışmalarımızı yakından görmek üzere standımıza davet ediyoruz" dedi.

Renkli ve zengin içerikli etkinlikler

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından organize edilen fuar süresince Bayraklı Belediyesi, ziyaretçilere zengin bir program sunacak. Bale ve zumba gösterilerinden yoga seanslarına, tekvando karşılaşmalarından sportif etkinliklere kadar birçok aktivite yer alacak. Çocuklar ve gençler için eğitici ve eğlenceli içerikler hazırlanırken, piyano performansları ve satranç turnuvaları gibi etkinlikler de dikkat çekecek. Ayrıca, arkeolojiye meraklı çocuklar için mini kazı çalışmaları organize edilecek, teleskopla uzay gözlemleri yapılacak ve VR gözlükle Anıtkabir gezisi deneyimi sunulacak.

Bayraklı'nın sosyal dokusu fuarda

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Bayraklı’nın kültürel ve sosyal yapısını en iyi şekilde yansıtmak için fuarda yerimizi alacağız. Belediyemizin bugüne kadar gerçekleştirdiği ve gelecekteki projelerimizi paylaşacağız. Ziyaretçilerimizi renkli gösteriler ve eğitici atölyelerle dolu standımıza bekliyoruz” dedi.