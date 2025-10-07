100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı'nda düzenlenecek etkinlikte, uygun fiyatlı birçok ürün üç gün boyunca sergilenecek ve 11 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, 'Özveriyle üretilen birbirinden güzel ürünleri görmek ve Bayraklı'nın üreten kadınlarına destek olmak için tüm vatandaşlarımızı stantlarımıza davet ediyoruz' dedi.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, kadın girişimcilerin üretimlerini desteklemek amacıyla el emeği ürünlerini ziyaretçilerle buluşturuyor. Kadınların yaratıcılıklarını yansıttığı takı tasarımları, ev aksesuarları ve hediyelik eşyaların yanı sıra; ev yapımı kete, kurabiye, sarma gibi yöresel lezzetler de ziyaretçilere sunulacak. Zengin ürün çeşitliliği ve ekonomik fiyat seçenekleriyle dikkat çeken etkinlik, 9-10-11 Ekim 2025 tarihleri arasında, her gün 11.00 - 21.00 saatleri arasında 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı'nda ziyaret edilebilecek. Etkinliğe katılmak veya detaylı bilgi almak isteyenler, (0232) 477 20 00 / Dahili 3109 numaralı telefonu arayabilirler.

Başkan İrfan Önal, 'Kadınların ürettiklerini değerlendirebilmeleri için onlara fırsat sunuyoruz. Bu stantlarla hem kadınlarımızın emeğine değer katmak hem de vatandaşlarımıza sevdiklerine el emeği, uygun fiyatlı hediyeler ve lezzetler alma imkânı sağlamak istiyoruz. Tüm halkımızı bu anlamlı etkinliğe bekliyoruz' dedi.