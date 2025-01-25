Bayraklı Belediyesi, Türk gazeteciliğinin öncüsü, araştırmacı gazeteciliğin simgesi Uğur Mumcu’yu katledilişinin 32. yılında anlamlı bir etkinlikle andı. Etkinlik, Mavi Düşler Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘İnsanca Bir Aydın Uğur Mumcu’ müzikli tiyatro gösterisiyle taçlandırıldı.

Mumcu’nun mirası tiyatroyla yaşatıldı

İzleyicilere duygusal anlar yaşatan gösteride, Uğur Mumcu’nun hayatı, meslek ilkeleri ve ideolojisi, müzik ve tiyatronun harmanı olarak aktarıldı. Etkinlik, İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gösteriye Bayraklı Belediye Başkan Vekili Özgür İnli, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Başkan Vekili İnli, "Uğur Mumcu’nun kalemi asla yere düşmeyecek, biz onun bıraktığı ışığı sonsuza kadar taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Sanatın gücüyle Mumcu’nun düşünceleri yeniden hatırlatıldı

Tiyatro gösterisi, Nazlı Kayı'nın sanat yönetmenliğinde ve Serkan Salgın, Hamit Demirhan ve Setanay Caymaz’ın oyunculuklarıyla dikkat çekti. Müzikal performans ise Aysun Timurcan, Dilara Elagözlü, Nesrin Bacak ve Özlem Pektaş’ın enstrümanlarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik, Mumcu’nun özgürlük mücadelesi ve düşüncelerinin, sanatla birleşerek yeniden hatırlanmasını sağladı.

Uğur Mumcu’nun mirası yaşatılmaya devam ediyor

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Mumcu’nun sadece gazetecilik değil, toplumsal sorumluluk adına da bir sembol olduğunu belirterek, "Uğur Mumcu, cesareti ve dürüstlüğüyle toplumuna ışık tutmuş bir aydındı. Onun fikirleri ve özgürlük mücadelesi bizlere yol göstermeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

Etkinlik, Uğur Mumcu’nun anısına saygı duruşunda bulunarak sona erdi.