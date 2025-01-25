Konya’da 4 katlı bir bina büyük bir gürültüyle çökerken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayın ardından görgü tanıkları ve binada oturanlar, yaşadıklarını anlattılar.

"Arapça bilmediğim için söyleyemedim"

Binanın çöküşünü anlatan bir görgü tanığı, yaşadığı durumu şöyle ifade etti:

“Kahya olarak geldiğimde, binanın etrafında hala bizimkiler vardı. Onları hemen uzaklaştırdık. Binadan sesler geliyordu. Benden önce Muhammet arkadaş, babasını almak için binaya çıkmıştı. Ben de yukarıya çıkarken, balkonda konuşanları gördüm. Arapça bilmediğim için ne söylediklerini anlayamadım, sadece 'gel' dedim. Anahtar da yoktu. Dışarıya çıkarken birden bina çöktü. O sırada kolonların arasında kaldım. Polisler geldi ve beni dışarıya çıkardılar, fakat arkadaşlarım içeride kaldı.”

"Kapıcı haber verdi"

Binada oturan Faik Dal ise kapıcının kendilerine üç gün önce binanın yıkılabileceği konusunda uyarı yaptığını belirtti. Dal, “Kız arkadaşımla oturuyorduk. Kapıcı geldi ve ‘Köşeler çatlıyor, hemen binadan çıkın’ dedi. 3 gün önce de bize bina yıkılabilir demişti. Biz de dışarıya çıktık ve yaklaşık 45 dakika kadar dışarıda bekledik. Bir süre sonra binadan çatırtılar geldi ve bir anda bina çöktü.”