Bayraklı Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı sundu. 1-13 Ağustos tarihleri arasında hafta içi mesai saatlerinde verilen bu hizmet, öğrencilerin en doğru tercihleri yapmasını amaçladı.

Doğru tercih için ücretsiz danışmanlık

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi, alanında uzman eğitmenler aracılığıyla öğrencilerin puan, beceri ve eğilimlerine göre en uygun üniversite tercihlerini yapmalarına rehberlik etti. Öğrenciler, Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi’ndeki merkeze başvurarak veya 0 (232) 935 03 35 numaralı telefondan bilgi alarak bu hizmetten yararlandı.

Gençlerin yanında olundu

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, gençlerin üniversite hayallerine ulaşmalarında doğru tercihin önemine dikkat çekti. Önal, “Bu süreçte gençlerimizi yalnız bırakmayarak rehberlik hizmeti sunduk. Bayraklı olarak eğitime verdiğimiz önemi bu şekilde gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bayraklı Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla bu tür desteklerle gençlerin geleceğine katkı sağlamaya devam etti.