Sosyal medyada yayılan yazışma iddiaları asılsız çıktı

Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez’e ait olduğu iddia edilen bazı sosyal medya yazışmaları kamuoyunun gündemine oturdu. Yazışmalar kısa sürede geniş yankı uyandırırken, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Belediye kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yazışmaların içeriğinde Sönmez’in kişisel bilgileri işletme hesabı üzerinden kurgulanarak paylaşıldı.

Yazışmaların kurgu olduğu iddia edildi

İddiaların gündeme gelmesinin ardından Rüzgar Sönmez ve Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yazışmaların tamamen kurgu olduğuna dair açıklamalarda bulundu. Yazışmaların, kısa süre önce açılmış sahte bir sosyal medya hesabı üzerinden servis edildiği ve herhangi bir gerçek delil içermediği ifade edildi. İlgili sosyal medya hesabının olaydan hemen önce açılması da iddiaların kurgusal yönünü güçlendirdi.

Kurumsal değil, işletme hesabı kullanılmış

Yapılan teknik incelemelerde, söz konusu yazışmalarda kullanılan hesabın kişisel değil işletme hesabı olduğu belirtildi. Ayrıca, telefon numarasının ifşa edilmesi, isimde parantez gibi biçimsel unsurların bulunması ve yazışmalardaki dilin gerçekdışı ifadelerle dolu olması da içeriklerin manipülasyon içerdiğini ortaya koydu.

Belediye yönetimi itibarsızlaştırma çabalarına tepki gösterdi

İlçede geniş yankı uyandıran olayın ardından kamuoyunda, yazışmaların belediye yönetimini ve Cumhuriyet Halk Partili yöneticileri itibarsızlaştırmaya yönelik bir kampanya olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Komplo oyunlarıyla algı oluşturmak isteyenlere karşı duruşumuz nettir” açıklamasında bulundu.

Başkan Çiçek: “Hizmet yolculuğumuzu kimse engelleyemez”

Başkan İlkay Çiçek yaptığı açıklamada, “Başkan yardımcımız üzerinden karalama kampanyası başlatmak isteyen kişi veya gruplara karşı gerekli hukuki süreci başlattık. Menderes’te kurduğumuz birlik ve beraberlik ortamını bozmalarına asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Sönmez: “Bu düzmece kumpas açıkça ortada”

Rüzgar Sönmez ise yaptığı açıklamada, “Ortaya atılan iddialar tamamen saçma ve kurgusal. Yazışmalarda kullanılan numaranın açık şekilde ifşa edilmesi ve işletme hesabına ait olması her şeyi ortaya koyuyor. Amaç, insanları bana karşı kışkırtmak” dedi.

Sönmez, sosyal medyada dolaşan içeriklerin herhangi bir delil içermediğini belirterek, “Elinde belge olan varsa savcılığa başvursun. Biz bu yalanlarla savaşmaya hazırız” şeklinde konuştu.

CHP Menderes İlçe Başkanlığı’ndan destek açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Menderes İlçe Başkanı Ersin Gür de olayla ilgili açıklama yaparak yazışmaların sahte olduğunu belirtti. Gür, “Çakma sosyal medya hesapları üzerinden belediye başkanımıza, başkan yardımcımıza ve meclis üyelerimize yöneltilen iftiraları kınıyoruz. Karalama kampanyası yürüten bu şahıslar hakkında biz de suç duyurusunda bulunduk” dedi.

“Halka hizmet edenleri karalamak kolay değil”

CHP İlçe Başkanı Gür, Menderes Belediyesi’nde görev yapan yöneticilerin halkın teveccühüyle göreve geldiğini hatırlatarak, “Çamur at izi kalsın zihniyeti hiçbir dönemde ülkeye fayda getirmemiştir. Hizmet yürüyüşümüzü durdurmak isteyen bu zihniyete karşı mücadelemiz sürecektir” ifadelerini kullandı.