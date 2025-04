Bayraklı Belediyesi, sağlık alanındaki çalışmalarıyla fark yaratmaya devam ediyor. Belediyenin sağlık evleri bu kapsamda son bir yılda 21 bin 848 vatandaşa ücretsiz sağlık hizmeti verdi. Özel sağlık kuruluşlarını aratmayan kalitesiyle randevu sistemiyle çalışan Sağlık Evleri'nin hizmetleri vatandaşların takdirini topluyor. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Toplum sağlığını önemsiyoruz ve bu doğrultuda çalışmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Sunulan hizmetler

Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda; Adalet ve 75. Yıl mahallelerindeki sağlık evleri ile toplamda 7 üniteye sahip diş tedavi merkezlerinde ücretsiz sağlık hizmeti veriliyor. Hafta içi her gün, randevu sistemiyle çalışan merkezlerde; 1 doktor, 7 diş hekimi, 3 hemşire, 1 ebe, 2 acil tıp teknisyeni, 1 fizyoterapist, 1 sağlık memuru ve 4 sağlık teknikeri görev yapıyor. Sunulan hizmetler arasında rutin muayeneler, enjeksiyon ve pansuman gibi temel sağlık hizmetlerinin yanı sıra evde doktor ziyareti, hasta nakli ve ölüm raporu düzenleme gibi önemli destekler de yer alıyor. Ağız ve diş sağlığı alanında ise diş muayenesi, dolgu ve diş çekimi gibi tedaviler ücretsiz olarak sunuluyor. Bu kapsamda son bir yılda 4 bin 34 kişi polikliniklerden muayene ve pansuman hizmeti aldı, 15 bin 228 kişi ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden yararlandı. Hasta nakil hizmeti kapsamında bin 200 kişiye ulaşılırken, evde sağlık hizmetleri çerçevesinde doktor ziyareti, pansuman, fizyoterapist desteği ve yeni doğan muayeneleri ile bin 44 kişiye hizmet verildi.

"Toplum sağlığı önceliğimiz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bayraklı'da yaşayan her bir vatandaşımızın sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapmak temel görevlerimizden biri. Toplum sağlığı önceliğimiz. Bu bilinçle insan odaklı çalışmalarımıza; sağlık başta olmak üzere her alandaki desteklerimize ara vermeden devam edeceğiz. İmkanlarımız dahilinde gencinden yaşlısına ilçemizde toplumun her kesimine eşit, adil ve kaliteli hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.