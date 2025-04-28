Şarkıcı Gökçe Kırgız, katıldığı programda sağlık problemi olarak 'Parosmia' hastalığını ve koronavirüs sonrası yaşadığı zorlukları paylaştı.

Ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız, katıldığı bir televizyon programında sağlık sorunlarını gündeme getirdi. Koronavirüs döneminden bu yana Parosmia adlı bir rahatsızlıkla mücadele ettiğini belirten Kırgız, bu hastalığın hayatını nasıl etkilediğini samimi bir şekilde paylaştı.

Gökçe Kırgız programda samimi açıklamalarda bulundı

Asıl adı Merve Doğan olan şarkıcı Gökçe Kırgız, 2006 yılında yayımladığı "Kalbime Gömerim" adlı şarkısıyla müzik dünyasında büyük bir çıkış yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, mutfakla olan ilişkisi ve sağlık durumu hakkında içten açıklamalar yaptı.

“Mutfakta vakit geçirmeyi çok severim,” diyen Kırgız, “Ya aşçı olacaktık ya da şarkıcı” ifadelerini kullandı. Şarkıcılığının yanı sıra mutfakta da oldukça yetenekli olduğunu belirtti.

Koronavirüs döneminden sonra ‘Parosmia’ rahatsızlığıyla mücadele ediyor

Gökçe Kırgız, sağlık sorunlarını anlatırken, koronavirüs sonrası yaşadığı Parosmia hastalığına dikkat çekti. Parosmia, bir kokunun doğal kokusunun doğru şekilde tanımlanamaması durumudur. Kırgız, "Her kokuyu alamıyorum. Mangal kokusuna bayılıyorum ama sarımsak kokusunu beynim reddediyor" diyerek, hastalığın günlük yaşamını ne kadar etkilediğinden bahsetti.

Sarımsak kokusu ile ilgili de oldukça zorlandığını belirten ünlü şarkıcı, "Sarımsağı yediğimde vücudum zehirleniyor ve sürekli istifra ediyorum" dedi. Koronavirüs döneminden bu yana bu rahatsızlığıyla mücadele ettiğini ve iyileşmek istediğini söyledi.