Bayraklı Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da sosyal belediyecilik anlayışıyla öğrencileri ve aileleri yalnız bırakmıyor. Yeni dönem için 750 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıtan belediye, ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere nefes aldırıyor.

Eşit eğitim için sosyal destekler

Bayraklı Belediyesi, ilçedeki dar gelirli ailelere yönelik sosyal yardımlarını sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 750 öğrenciye defter, kalem, silgi, boya kalemleri, kalemlik ve çanta gibi temel okul gereçleri dağıtılarak, yeni eğitim dönemine daha hazırlıklı başlamaları sağlandı. Eğitim malzemesi desteğiyle ailelerin okul harcamalarına katkı sunan Bayraklı Belediyesi, çocukların eğitimlerine destek olmayı öncelikleri arasında tutuyor.

“Eğitim en önemli yatırım”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, eğitimde eşitlik ilkesine verdikleri önemi vurgulayarak, “Çocuklarımızın geleceği bizim için çok önemli. Onların eşit şartlarda eğitim almalarını sağlamak için her zaman elimizden geleni yapacağız. Bu kapsamda kırtasiye malzemesi desteğimizi devam ettirerek ailelerin yükünü hafifletmeye çalışıyoruz” dedi. Başkan Önal, sürdürülebilir eğitim desteklerinin belediyenin en öncelikli çalışmalarından biri olduğunu belirtti.

Sosyal yardımlar artarak devam edecek

Belediye, ağırlaşan ekonomik şartlar karşısında ihtiyaç sahibi aileleri desteklemeye devam ediyor. Bayraklı Belediyesi, eğitim dönemi boyunca öğrencilere yönelik kırtasiye malzemesi yardımının yanı sıra farklı sosyal destek projeleriyle de toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyor. Belediye yetkilileri, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına bu tür desteklerin artarak devam edeceğini belirtti.