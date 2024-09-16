Finlandiya, 7.741 puanla listenin zirvesinde yer alırken, bu başarının ardında güçlü topluluk duygusu ve net bir yaşam amacı gibi faktörler bulunuyor.

ABD ve Almanya liste dışı kaldı

Bu yılki sıralamada ABD ve Almanya, ilk 20’den düştü. ABD, 15. sıradan 23. sıraya gerileyerek önemli bir düşüş yaşadı. Kosta Rika ve Kuveyt ise sırasıyla 12. ve 13. sırada kendine yer buldu. En mutlu 10 ülkeden sadece Hollanda ve Avustralya'nın nüfusu 15 milyonun üzerinde. Ayrıca, ilk 20'de yalnızca Kanada ve Birleşik Krallık’ın nüfusu 30 milyonun üzerinde bulunuyor.

Finlandiya’nın mutluluk sırları

Finlandiya’nın yüksek mutluluk sıralamasının arkasında, güçlü bir topluluk ve akraba duygusu yatıyor. Fin halkı, başkalarına yardım etmeyi ve kendileri için net bir amaç bulmayı ön planda tutuyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Finlandiya eğitim, iş-yaşam dengesi, çevre kalitesi, sosyal bağlantılar ve yaşam memnuniyeti gibi alanlarda ortalama bir ülkeden daha iyi performans gösteriyor. Finlandiya’da doğumda beklenen yaşam süresi kadınlar için 85, erkekler için ise 79 yıl olarak ölçülüyor.

İşte Dünyanın en mutlu ülkeleri;