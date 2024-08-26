Bayraklı Belediyesi’nden Çocuklara Ilk Havuz Deneyimi

Bayraklı Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hayatlarında hiç havuza girmemiş 20 çocuğu Postacılar Mahallesi'nde bulunan portatif havuzda ağırladı. Etkinlikte, suyla ilk kez tanışan çocuklar büyük bir mutluluk yaşarken, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, çocukların yüzündeki tebessümün her şeye değer olduğunu vurguladı.

Çocukların suya ilk adımı

Sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam eden Bayraklı Belediyesi, 6-12 yaş arasındaki 20 çocuğu suyla buluşturdu. Spor İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, uzman eğitmenler eşliğinde çocuklar suya ilk adımlarını attı. Eğitmenler, çocukların suya olan korkularını yenmelerine yardımcı olurken aynı zamanda temel yüzme tekniklerini öğretti.

Çeşitli oyunlarla eğlenceli anlar yaşayan çocuklar, suyun keyfini doyasıya çıkardı. Etkinlik sonunda ise çocuklara yiyecekler ikram edildi.

Başkan Önal’dan mesaj:

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, etkinlikle ilgili olarak, "İlçemizde daha önce hiç havuza girmemiş 20 çocuğumuzu Postacılar Mahallemizdeki portatif havuzda ağırladık. Bu tür etkinliklerle daha fazla çocuğa ulaşmayı ve onların yüzme öğrenmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer. Bayraklı Belediyesi olarak, bu tür projelerle çocuklarımızın hayatına dokunmaya devam edeceğiz" dedi.