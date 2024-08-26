Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kent genelinde kapsamlı cadde yıkama çalışmaları başlattı. Bu düzenli çalışmalar, şehirdeki temizliği ve sağlıklı çevreyi koruma amacı güdüyor.

Yoğun kullanılan caddelerde detaylı temizlik

Belediye ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun kullanılan cadde ve sokaklarda yıkama işlemlerine başladı. Özel ekipmanlarla yapılan bu temizlik, yolları ve kaldırımları toz, çamur ve diğer kirlerden arındırmayı hedefliyor. Yıkama çalışmaları, hem vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırıyor hem de çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturuyor.

"Temizlik her zaman önceliğimiz"

Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, temizlik çalışmalarının önemine vurgu yaparak, “Şehrimizin her köşesinin temiz ve sağlıklı olmasını önemsiyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, düzenli olarak cadde ve sokaklarımızda yıkama çalışmaları yapıyor. Tüm vatandaşlarımızın bu çalışmalara destek olmalarını rica ediyorum” dedi.