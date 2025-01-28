Bayraklı Belediyesi, çocukların güvenliği ve özgüven kazanmaları amacıyla, Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü iş birliğiyle 4-8 yaş arasındaki çocuklara mahremiyet eğitimi verdi. Eğitim, interaktif oyunlar ve drama etkinlikleriyle, çocuklara vücut mahremiyeti, iyi ve kötü dokunuşlar arasındaki farklar öğretildi. Eğitim sonunda katılan çocuklara katılım belgeleri verildi.

Bayraklı Belediye Başkanı: "Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önemli"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, çocukların güvenli ve bilinçli bireyler olarak yetişmesi için bu tür projelerin önemine vurgu yaptı ve bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

Yeni eğitim için başvuru detayları

Yeni eğitim programlarına katılmak isteyenler, Bayraklı Belediyesi ile iletişime geçebilir ve detaylı bilgi alabilirler.