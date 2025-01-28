Survivor All Star Gönüllüler 2025 yarışması, dün akşam sürpriz bir diskalifiye haberiyle sarsıldı. Acun Ilıcalı’nın konseyde yaptığı açıklamayla Gönüllüler takımından Melih’in sakatlık nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceği duyuruldu.

Acun Ilıcalı, Melih’in sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Doktorumuzun yaptığı inceleme sonucu, Melih’in sakatlığının ciddi boyutta olduğu ve bu durumda Survivor’a devam etmesinin mümkün olmadığı anlaşıldı. Maalesef Melih’e erken bir veda etmek zorunda kaldık. Yarın kampta arkadaşlarıyla vedalaşacak."

Sakatlıkların Survivor'ın en büyük zorluklarından biri olduğuna dikkat çeken Ilıcalı, Melih’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eleme adayı kim oldu?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Gönüllüler takımı, Kırmızı takımı 12-8'lik skorla mağlup ederek dokunulmazlığı kazandı. Kaybeden Kırmızı takımın konseyinde yapılan oylama sonucu Batuhan, Adilhan’dan sonra haftanın ikinci eleme adayı oldu.

Survivor’da Yetenek Sizsiniz Türkiye günü!

Acun Ilıcalı, yarışmacılara moral vermek için sıra dışı bir etkinlik düzenleneceğini duyurdu. Ilıcalı, şu sözlerle heyecan yarattı:

"Survivor'da havayı değiştirmek ve keyifli bir gün geçirmek adına Yetenek Sizsiniz Türkiye günü düzenliyoruz. Takım olarak yarışacaksınız ve büyük bir ödül sizi bekliyor."