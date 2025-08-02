Bayraklılı çocuklar yaz okulunu çok sevdi

Bayraklı Belediyesi, çocukların yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesi amacıyla başlattığı yaz okulu atölyelerine devam ediyor. 7-12 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikler, yoğun ilgi görüyor. Sanattan bilime, spordan yabancı dile kadar geniş bir yelpazede sunulan ücretsiz kurslar, çocukların ilgi alanlarını keşfetmelerini ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

10 farklı branşta eğitim veriliyor

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda, Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi çatısı altında düzenlenen yaz okulu atölyelerinde; neşeli matematik, İngilizce, arkeoloji, görsel sanatlar, eğlenceli bilim, orff (oyunla müzik), zeka oyunları, yaratıcı yazarlık, hareket eğitimi ve satranç gibi 10 branşta eğitim veriliyor. Ücretsiz olarak sunulan bu kurslar, ağustos ayının son haftasına kadar devam edecek.

Eğlenerek öğrenme fırsatı

Atölyelere katılan çocuklar hem eğleniyor hem de yeni beceriler kazanıyor. Özellikle yaz döneminde çocukların hem sosyal hem de bilişsel gelişimlerini destekleyen bu kurslar, ailelerden de olumlu geri dönüşler alıyor. Kurslar, Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi'ndeki 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı’nda gerçekleştiriliyor. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen aileler, 0 (501) 755 91 91 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.

Başkan Önal: Tüm çocuklarımızı bekliyoruz

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Yaz tatilinde çocuklarımızın gelişimini desteklemek ve onları eğlendirirken öğretmek istiyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz yaz okulu atölyelerinde çocuklar yeni arkadaşlıklar kuruyor, ilgi alanlarını tanıyor ve yeteneklerini geliştiriyor. Tüm çocuklarımızı bu fırsattan yararlanmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.