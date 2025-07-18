Bayraklı Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için Sosyal Etkinlik Merkezi'nde eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik kurum kabul sınavı düzenleyecek. 8. ve 12. sınıf öğrencilerine özel hazırlanan sınavla, başarılı olanlar ücretsiz sınav hazırlık kurslarından faydalanabilecek. Sınav 7-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak, başvurular 6 Ağustos’ta sona erecek.



Bin öğrenci kapasiteli eğitim merkezi

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi, 19 sınıf, bir laboratuvar ve 1000 öğrenci kapasitesi ile ilçedeki öğrencilere ücretsiz eğitim desteği sunmaya devam ediyor. Belediye, bu merkezde eğitim görecek yeni öğrencilerini sınavla belirleyecek.

Sınav takvimi ve başvuru süreci

Sınav tarihi: 7-8 Ağustos 2025

Son başvuru: 6 Ağustos 2025, Çarşamba

Başvuru kanalları:

Bayraklı Belediyesi’nin resmi web sitesi

Telefonla bilgi: 0232 935 03 35

Kimler başvurabilir?

Sınav, 2025-2026 eğitim yılı için 8. sınıfa geçen ve 12. sınıfa geçen öğrenciler için geçerli olacak. Kazanan öğrenciler, Sosyal Etkinlik Merkezi’nde LGS ve YKS’ye hazırlık kurslarından ücretsiz yararlanabilecek.

Başkan Önal: “Eğitimde fırsat eşitliği için çalışıyoruz”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Her öğrencimizin hayal ettiği liseye veya üniversiteye ulaşma hakkı vardır ve biz bu yolda onların en büyük destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik bu adımımızın, gençlerimizin hayatında önemli bir fark yaratacağına inanıyorum.”

Başkan Önal ayrıca, tüm öğrencilere başarılar dileyerek ailelere de desteklerinden dolayı teşekkür etti.