İzmir, bu yaz Türkiye'nin en prestijli briç turnuvalarından ikisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Briç Federasyonu iş birliğinde gerçekleşecek olan 2025 Salvador Assael Ege İkili Şampiyonası ve Türkiye Kulüplerarası Briç Takımlar Şampiyonası, 19-28 Temmuz tarihleri arasında Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki Buz Sporları Salonu’nda yapılacak. Katılımın ücretsiz olduğu organizasyonlara Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 700 sporcu katılacak.



İkili briç heyecanı 19 Temmuz’da başlayacak

İlk etapta 19-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Salvador Assael Ege İkili Şampiyonası, ikili takımların mücadele edeceği hızlı ve stratejik müsabakalara sahne olacak. Turnuvanın adını taşıyan Salvador Assael, Türk briç camiasının unutulmaz isimlerinden biri olarak biliniyor.

21 Temmuz’da takım heyecanı başlıyor

İzmir’deki briç şöleninin ikinci bölümünde ise Türkiye Kulüplerarası Briç Takımlar Şampiyonası yer alacak. 21-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada, kulüp takımları kendi şehirlerini temsil edecek.

Her iki şampiyona da saat 12.00 ile 18.00 arasında gerçekleşecek ve seyirciler için ücretsiz olacak.

Türkiye’nin dört bir yanından katılım

Turnuvalara başta İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya ve Mersin olmak üzere Türkiye’nin pek çok ilinden yaklaşık 700 briç oyuncusu katılacak. Bu sayı, Türkiye briç camiası açısından oldukça yüksek bir katılım anlamına geliyor.

Yerel ekonomi ve spor turizmine katkı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sadece bir spor organizasyonuna değil, aynı zamanda spor turizmine katkı sağlayan bir etkinliğe daha imza atmış olacak. Turnuva süresince Bornova çevresindeki oteller, kafeler ve ulaşım ağı da doluluk yaşayacak.