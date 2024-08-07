Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan Sait Bey Sitesi’nde 44 kişinin ölümünden sorumlu tutulanlar suçsuz oldukları ileri sürülerek tahliye edildi. Bilirkişi heyeti, daha önce Ezgi Apartmanı davasında da firari sanıkları aklamıştı.

Kahramanmaraş’ta 35 insanın hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı’nın yıkımına neden olmakla suçlanan firari sanıkları aklayan bilirkişi heyeti, bu sefer de Sait Bey Sitesi'nin yıkımından sorumlu tutulanları akladı. BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre 44 kişinin yaşamını yitirdiği Sait Bey Sitesi’nde yargılanan müteahhit ve diğer sanıklar tahliye edildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi akademisyene hazırlatılan raporda, Sait Bey Sitesi’nde birçok usulsüzlük tespit edildi. Raporda, bina inşaatının tamamlanmasından sonra yapılan projede bulunmayan işlemlerin binanın taşıyıcı sistemini olumsuz etkilediği ifade edildi.

AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen sitenin müteahhidi Hasan Çam, şantiye şefi şüpheli Halil İbrahim Us, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi sahibi Halil Yıldız ile yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yıldız hakkında 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ancak yargılama sürerken yeni bir bilirkişi raporu hazırlatıldı. Turgay Çoşgun, Cihan Öser, Mücteba Uysal, Hakkı Ekşi ve Barış Sayın tarafından hazırlanan 15 Temmuz 2024 tarihli raporda göre, sadece Hasan Çam asli kusurlu bulundu.

Savunmalar birebir aynı

44 yakınını kaybeden Tuba Erdemoğlu, bilirkişi raporunun sanıkların avukatlarının savunmalarıyla neredeyse birebir aynı olduğunu ve bu durumun şüphe uyandırdığını belirtti. Erdemoğlu, “Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen raporda suçlu bulunanlar, yeni raporda nasıl olduysa suçsuz bulundu” dedi.

Bilirkişi heyeti, mahkemeye verdiği dilekçede rapor hazırlarken büyük emek harcadıklarını ifade ederek 20’şer bin TL ek ücret talep etti.

Ezgi Apartmanı davası da aynı heyette

Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasından sorumlu tutulan firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in suçsuz olduğunu öne süren bilirkişi heyeti, aynı isimlerden oluşuyor: Turgay Çoşgun, Cihan Öser, Mücteba Uysal, Hakkı Ekşi ve Barış Sayın. Bu heyet, Sait Bey Sitesi davasında da benzer rapor verdi.

Deprem felaketinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’nın davasında, hazırlanan yeni bilirkişi raporunda firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in “suçsuz olduğu” öne sürülmüştü.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde 10 katlı Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi öğretim üyesinin hazırladığı raporda binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi.

Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel kayıtlı adreslerinde bulunamadı. Yakalama kararı çıkarılan ve yaklaşık 340 gündür firari olan Kervancıoğlu ve Pekel’in avukatı Ersan Şen’in talebiyle Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi yeni bir bilirkişi raporu hazırlattı. Hazırlanan yeni raporda, Kervan Pastanesi’nin sahipleri Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu’nun kusuru bulunamadı.

Raporu hazırlayan bilirkişi heyetinde yer alan Turgay Çoşgun, Cihan Öser, Mücteba Uysal, Hakkı Ekşi ve Barış Sayın yine mahkemeye bir dilekçe verdi. Bilirkişi heyeti raporu hazırlarken yoğun emek harcadıklarını iddia ederek bilirkişi ücretlerinin kişi başı 30 bin TL arttırılmasını istemişti.

Firari sanık Kervancıoğlu’nun AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan olmak üzere birçok AK Partili ile fotoğrafı bulunuyor.