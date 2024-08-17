Bayraklı Belediyesi, ilçede meydana gelen yangın sonrası mağduriyet yaşayan vatandaşlara destek olmak amacıyla geçici konaklama imkanı sağlayacağını duyurdu. Yangın nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanlar için hazırlanan bu destek, ihtiyaç sahibi vatandaşların konaklama sorunlarını çözmeyi amaçlıyor.

Ulaşım ve konaklama hizmeti

Belediyeden yapılan açıklamada, konaklama imkanından faydalanmak isteyen vatandaşların, ulaşım ve detaylı bilgi için 477 20 00 numaralı telefondan yetkililerle iletişime geçebileceği belirtildi. Bayraklı Belediyesi, yangın mağdurlarının bu zor süreçte yanlarında olmayı ve ihtiyaçlarına hızlıca yanıt vermeyi hedefliyor.

Belediye yetkilileri, bu tür afet durumlarında dayanışmanın önemine dikkat çekerek, tüm ilçe sakinlerini mağdur vatandaşlara destek olmaya davet etti. Sunulan geçici konaklama imkanının, yangının oluşturduğu olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla hayata geçirildiği ifade edildi.