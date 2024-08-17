Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), istihdam seferberliği kapsamında 100 yeni işçi alacağını açıkladı. KARDEMİR’in internet sitesinde yer alan bilgilere göre, mavi yaka pozisyonunda çalışacak olan 100 erkek işçi için başvurular başladı. İşçi alımları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Karabük İl Müdürlüğü üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru şartları ve süreci

KARDEMİR'in yaptığı açıklamaya göre, başvurular yalnızca şahsen kabul edilecek. Adayların, başvurularını en geç 21 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar İŞKUR Karabük İl Müdürlüğü’ne yapmaları gerekiyor. Şahsen yapılmayan başvuruların kabul edilmeyeceği özellikle vurgulandı. İşçi alımına yönelik detaylar, başvuru sürecinde adayların dikkat etmesi gereken önemli noktalar arasında yer alıyor.

KARDEMİR'de çalışma fırsatı

KARDEMİR, Türkiye’nin önde gelen demir ve çelik fabrikalarından biri olarak, bölge halkı için önemli bir istihdam kaynağı olmaya devam ediyor. Bu yeni işçi alımı, fabrikanın üretim kapasitesini artırma hedefinin bir parçası olarak görülüyor. İş arayanlar için büyük bir fırsat sunan bu alım süreci, bölgedeki işsizlik oranını da olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.