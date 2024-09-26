Bayraklı Belediyesi, olası yangınlara karşı hazırlıklı olmak ve iş sağlığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla personeline yönelik kapsamlı bir eğitim semineri düzenledi. Yangın öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak müdahalelerin yanı sıra, ilk yardım konuları detaylı şekilde işlendi. Eğitim sonunda personel yangın tatbikatı ile bilgilerini pekiştirdi.

Hayati Bilgilere Dikkat Çekildi

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde gerçekleşen eğitimde, Dr. Haluk Aydın ve Afet Eğitmeni Berat Eroğuz tarafından temel ilk yardım ve yangınla mücadele konuları işlendi. İlk yardımda bilinçli müdahalenin önemine vurgu yapılırken, yangın söndürme cihazlarının kullanımı ve yangın anında yapılması gerekenler detaylı şekilde anlatıldı. Eğitim sonunda tüm personel, yangın söndürme tatbikatı ile uygulamalı eğitim aldı.

Başkan Önal: "Güvenli Çalışma Ortamı En Büyük Önceliğimiz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, eğitimin ardından yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı bizim için en öncelikli konu. İş yerlerinde meydana gelebilecek kazalara karşı hazırlıklı olmak ve bilinçli müdahaleler yapabilmek, hayati önem taşıyor. Bu eğitimlerimizle çalışanlarımızın hem bilgilerini artırıyor hem de daha güvenli bir çalışma ortamı yaratıyoruz. Eğitimlerimiz devam edecek," dedi.