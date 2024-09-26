Kastamonu’nun Cide ilçesinde drift atan sürücüyü durdurmak isteyen polis ekiplerine silah çeken baba-oğul tutuklandı. Olay esnasında 1,68 promil alkollü olduğu belirlenen T.D. ve oğlu M.E.D., polis ekiplerine mukavemet göstererek tehditler savurdu. Yaşanan arbede sonucunda hafif şekilde yaralanan polis memurları tedavi edilirken, baba ve oğul hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.

Drift yapan sürücü polislere mukavemet gösterdi

Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilin drift yaparak trafiği tehlikeye attığı ihbarını aldı. Olay yerine ulaşan ekipler, drift atan sürücü T.D. ile tartışmaya başladı. Bu sırada olay yerine gelen T.D.’nin oğlu M.E.D., polis ekiplerine silah çekti ve arbede çıktı. Baba T.D. ise polisleri “Seni yazdım” diyerek tehdit etti.

Polisleri yaraladılar, yeniden gözaltına alındılar

Çıkan arbede sırasında polis memurları M.H.M., G.M.D. ve S.G. çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Gözaltına alınan T.D. ve M.E.D., ilk sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak, Cide Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederek şahısların yeniden gözaltına alınmasını talep etti. Bunun üzerine baba ve oğul, gece saatlerinde tekrar gözaltına alınarak Cide Adliyesi’ne sevk edildi ve tutuklandı.

43 bin TL ceza, ehliyet iptali ve trafikten men

Olay sırasında yapılan alkol testinde, T.D.’nin 1,68 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Drift yaparak trafiği tehlikeye atan T.D.’ye 43 bin 320 TL para cezası kesildi. Ayrıca, sürücü belgesi 2 yıl 2 ay süreyle geri alınırken, aracı 2 ay boyunca trafikten men edildi. T.D. hakkında ayrıca, "trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan adli işlem başlatıldı.