Spor yatırımları ve amatör kulüplere verdiği desteklerle öne çıkan Bayraklı Belediyesi, ilçedeki 15 amatör spor kulübüne 525 bin lira nakdi, 500 bin liranın üzerinde ayni destekte bulundu. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, kulüp temsilcileriyle bir araya geldiği etkinlikte, gençlerin sporla kötü alışkanlıklardan uzak durmasının önemini vurguladı ve sporun gelişmesi için verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirtti.

Amatör spor kulüplerine büyük destek

Bayraklı Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla amatör spor kulüplerine verdiği desteklerle sporun gelişmesine katkı sağlıyor. Teras Kafe’de düzenlenen etkinlikte, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Bayraklı Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Cüneyt Çelik ve amatör kulüp yöneticileri bir araya geldi. Etkinlikte spor kulüplerine profesyonel futbol topu dağıtıldı ve temel ihtiyaçları doğrultusunda 15 amatör spor kulübüne 525 bin lira nakdi, 500 bin liranın üzerinde ayni yardım yapıldı.

"Sözümüzü tuttuk"

Başkan İrfan Önal, seçim döneminde verdikleri destek sözünü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “İlçemizdeki 1418 lisanslı sporcuya hizmet veren 15 amatör spor kulübümüze, nakdi ve ayni yardımlarla destek olmaya devam ediyoruz. Sporun ve sporcuların yanında olmaya kararlıyız. Gümüşpala, Postacılar, Soğukkuyu ve Cengizhan Halı sahalarında spor okulları ve antrenman desteği sağlıyoruz. Eylül ayında Şehit Ümit Boz Tesisimiz yenilenmiş haliyle hizmete açılacak. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum” dedi.

Amatör kulüplerden teşekkür

Bayraklı Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Cüneyt Çelik, Başkan Önal’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Seçim döneminde Şehit Ümit Boz futbol sahasının bakıma ihtiyacı olduğunu iletmiştik ve ilk işlerden biri olarak buranın yenilenmesi sağlandı. Gençlerimizi spora yönlendirmek için çalışmalarımız sürecek. Dayanışmamızı artırarak devam edeceğiz” dedi.